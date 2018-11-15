Вениамин Кондратьев проверил, как в крае исполняют его поручения

Глава Краснодарского края 15 ноября провел час контроля.

На совещании губернатору доложили, в каких муниципалитетах не выполнили поставленные задачи в срок. Например, в Брюховецком районе не успевают сделать капитальный ремонт в Доме культуры и школе. На это выделили деньги из краевого бюджета, однако подрядчик затянул работы. Во время совещания глава муниципалитета пообещал, что реконструкцию соцобъектов закончат до конца года.

А в Усть-Лабинском районе не могут решить, что делать с заброшенными зданиями. Три года назад муниципалитет попросил краевые власти передать их для реконструкции. По планам, там должны были сделать детский сад и школу, однако к работам так и не приступили. Со временем здания стали ветшать, и восстанавливать их уже нерентабельно. При этом в районе высокая потребность в образовательных учреждениях.

«Вы упускаете время. Или сносите, или реконструируйте. Но что-то делайте! Должна быть активность, в первую очередь глав муниципальных образований, а мы эту активность максимально подхватим и поддержим. Не начнем движения — ничего не будем иметь», — сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Однако муниципальная власть часто не может в одиночку решать проблемы. В таких случаях к вопросу должны подключаться краевые чиновники, считает Вениамин Кондратьев. Руководителям профильных ведомств губернатор советует выезжать даже в самые отдаленные районы Кубани.

«Коллеги, посещайте районы. Это должны делать не контрольные управления, они малочисленны, а вы. У вас свои управления в муниципальных образованиях находятся. Еще раз подчеркиваю, выезжайте в районы, туда, где живут простые люди. Пройдитесь по улицам, посмотрите вокруг. И тогда вы поймете, что нужно делать», — отметил Вениамин Кондратьев.

Еще один вопрос, который затронули на часе контроля, — выделение земельных участков для многодетных семей. Как напомнил Вениамин Кондратьев, в первую очередь это зона ответственности районных глав. За последние семь лет землю для строительства домов получили больше 14,5 тыс. семей на Кубани. До конца года многодетным семьям выделят более 1 тыс. 450 участков.

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