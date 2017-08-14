Вениамин Кондратьев рассмотрел проблемы граждан в сфере ЖКХ

Губернатор Краснодарского края ответил на вопросы кубанцев в региональной приемной президента. Там 14 августа он провел встречу с жителями по поручению главы государства.

На прием приехали люди из разных районов. В числе заявителей — Александр Патетька из станицы Ленинградской. Свой дом в переулке Победы мужчина, как и другие его соседи, вынужден отапливать дровами, при том, что газ подведен к населенному пункту. Решить в одиночку эту проблему у жителей улицы не получилось.

— Деньги мы собрали, но их не хватает на прокладку газопровода низкого давления. В 2016 году край нам деньги не выделил, в 2017-м тоже, — рассказал житель Ленинградского района Александр Патетька.

— Почему у нас в прошлом году, в позапрошлом году на эти цели деньги не были выделены? — спросил Вениамин Кондратьев.

— Дело в том, что в 2016 году нам выделяли 10 млн по линии министерства сельского хозяйства, 10 млн на подачу газопровода к поселку Звезда, и мы это выполнили. А это станица Ленинградская, только в этом году у нас появится такая возможность. И нам министерство сельского хозяйства пошло навстречу, эти деньги выделяются, — ответил глава Ленинградского района Владимир Гукалов.

— Мы не должны забывать про жизнь простых селян. Самое сложное, чтобы газ дошел до населенного пункта. А здесь, коллеги, давайте делать все, чтобы он дошел и в дома. Это основная задача. Поэтому, министерство сельского хозяйства, еще раз посмотрите программу на следующий год, чтобы газификация домов была не только на бумаге, а в реальной жизни, — подчеркнул губернатор.

Ирина Якунькина — воспитатель из станицы Федоровской Абинского района. В приемную президента она обратилась от лица всех жителей. В их главном месте досуга — доме культуры — прохудилась кровля. Местные власти подсчитали, что на ремонт нужно около 2 млн рублей.

— Я живу рядом с клубом и вижу все это. Там сделано очень много работы: окна поставили, двери. Проведено отопление везде. Но вот у нас одна проблема — крыша, помогите нам с этим вопросом, — сказала жительница Абинского района Ирина Якунькина.

— Коллеги, честно хочу сказать: я согласен, что хватает проблем у каждого муниципалитета. Но с крышей уж, позвольте заметить, можно самим как-то разобраться. Понятно, что 2 млн — сумма, но в то же время не тот повод, чтобы это доходило до губернатора края или тем более президента. Ну уж можно 2 млн как-то изыскать. Вы правильно вопрос поднимаете, это на самом деле небольшие деньги. Я уж понимаю, это хуже некуда, когда крышу перекрыть должен или губернатор, или президент, — отметил Кондратьев.

По заверениям местного главы, капитальный ремонт крыши проведут до ноября этого года. К этому же сроку должны достроить и модульную котельную в станице Темижбекской. Об этом на приеме граждан узнала Светлана Сикорская из Кавказского района. А значит, у местных жителей горячая вода будет круглый год. По просьбе Любови Перепичай из хутора Гречаная Балка до конца этого года по поручению губернатора построят многофункциональную спортивную площадку.

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