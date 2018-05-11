Вениамин Кондратьев: рост экономики Кубани должен составлять около 4% в год

Социально-экономическое развитие региона с главой края 11 мая обсудил президент России.

Для Владимира Путина это первая встреча с главой региона после инаугурации. По словам Вениамина Кондратьева, чтобы выполнить новые «майские указы» президента, необходим рост валового регионального продукта Краснодарского края. Все возможности для этого в регионе есть.

«В целом ситуация в крае понятна, вы не так давно мне докладывали об этом. Хотел бы с вами поговорить о том, как вы предполагаете выстроить работу по основным направлениям развития и по решению тех задач, которые были изложены в указе президента от 7 мая этого года с учетом особенностей края, с учетом особенностей структуры экономики края», — сказал Владимир Путин.

«Мы реально понимаем: чтобы выполнить все ваши поручения, конечно, необходим финансовый ресурс. Исходя из тех задач, которые вы сегодня уже поставили в рамках указа, мы должны увеличить ВРП не на проценты, а в два раза. Чтобы максимально выполнить указы, он должен составлять 4 трлн 500 млрд рублей как минимум. Рост экономики региона должен соответствовать где-то 4% в год. Естественно, объем промышленной продукции должен быть увеличен как минимум в два раза, производительность труда — в 2,5 раза. Бюджет региона должен составлять около 600 млрд рублей. Исходя из того, что сегодня экономика региона чувствует себя очень хорошо, я могу вас заверить, что все поручения мы выполним», — ответил Вениамин Кондратьев.

Владимир Путин отдельно обсудил с Вениамином Кондратьевым вопросы использования биоресурсов, развития сельского хозяйства и сельхозкооперации в Краснодарском крае.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент Владимир Путин 7 мая подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

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