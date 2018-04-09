Вениамин Кондратьев: самострои — это бомба замедленного действия

Во время общекраевой планерки 9 апреля губернатор Кубани Вениамин Кондратьев потребовал от глав районов и других профильных чиновников бороться с самовольным строительством.

Зачастую появление нелегальных многоквартирных домов можно остановить на начальной стадии, когда вместо разрешенного по документам индивидуального жилого дома растет многоэтажка.

«Это бомба замедленного действия. Появляются самострой, какой-то эксперт, потом судебные решения. А потом дом загорается. Это не строительство, это уродство. Есть конкретные виновные в каждой ситуации. И те, которые допустили подобную ситуацию. Есть те, которые читали документы, но почему-то их подписали. Есть те, кто согласились с судебным решением и фактом проживания там людей. А это в первую очередь власть. Первую ответственность на власть возлагаю. На тех, кто должен обеспечить комфортное проживание людей в нормальных домах, которые построены в соответствии с законом, а не в самостроях. Прошу конкретно разобраться. Не важно, что там будет: заключение эксперта, безразличие чиновника. Иначе мы порядок не наведем», — заявил Вениамин Кондратьев.

В Краснодарском крае продолжается борьба с самостроями. Только в прошлом году в суды было подано более 1 тыс. исков о сносе капитальных строений. Из них 71 — это многоквартирные дома.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник