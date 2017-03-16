style=»width: 100%;»> Вениамин Кондратьев сегодня примет участие в XXVIII краевом съезде АККОР

В Ленинградском районе сегодня состоится съезд кубанской ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов. В нем примут участие более 500 фермеров со всего края. Посетит XXVIII краевой съезд АККОР и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

На встрече озвучат итоге работы ассоциации в минувшем 2016 году и затронут актуальные вопросы земельных отношений, мер господдержки и участия фермерского сектора в развитии сельских территорий края.

Согласно данным сельхозпереписи 2016 года, в Краснодарском крае насчитывается более 14,5 тысяч КФХ, в которых работает свыше 15 тысяч человек. Им предоставлено в пользование более одного миллиона га земель сельхозназначения.

Перед мероприятием глава региона посетит ряд сельскохозяйственных предприятий муниципалитета, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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