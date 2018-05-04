Вениамин Кондратьев: «Сириус» — это уникальнейший образовательный проект

Новую школу с математическим уклоном откроют в Сочи в этом году. Она появится на базе Всероссийского образовательного центра для одаренных детей «Сириус».

Учиться там смогут не только воспитанники центра, но и сочинские школьники. Об этом 4 мая на встрече говорили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и руководитель «Сириуса» Елена Шмелева.

«Мы уже открыли программу для сочинских школьников не только в рамках центра «Сириус», но и в рамках инженерных классов. Так мы их назвали. С 1 сентября к нам будут приходить 45 ребят из сочинских школ, которые прошли конкурсный отбор в инженерные математические классы. В них программа будет выстроена следующим образом. Три дня в неделю они будут учиться в своих школах, а на два дня — приезжать в «Сириус», где получат углубленную программу по физике, математике, химии, биологии, информатике в лабораториях и мастерских научного парка», — сказала Елена Шмелева.

«»Сириус» — это, безусловно, уникальнейший образовательный проект в нашей стране, это президентский проект. Нам очень повезло, что он реализуется в Краснодарском крае, в Сочи. Естественно, мы очень хотели воспользоваться возможностью и вместе с вами предоставить ее детям Краснодарского края найти себя в жизни, раскрыть свои способности, успешно реализоваться в жизни. Это — будущее и края и страны», — отметил Вениамин Кондратьев.

Кроме этого, в образовательном центре «Сириус» повышение квалификации проходят кубанские учителя. Уже 350 педагогов посетили профессиональные мастер-классы. В будущем на базе «Сириуса» в Сочи планируют открыть детский сад и лицей на 1,1 тыс. мест. Это позволит талантливым ребятам с ранних лет раскрывать свой потенциал.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник