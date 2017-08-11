Вениамин Кондратьев: спорт должен быть образом жизни

На Кубани появится спортивная школа-интернат. Об этом заявил глава региона 11 августа. В канун Дня физкультурника он встретился с мастерами спорта, выдающимися тренерами и преподавателями.

Школу-интернат для будущих чемпионов планируют открыть в Краснодаре, в районе «Баскет-холла» и «Ледового дворца». Жить там и заниматься различными видами спорта будут около 300 детей. Лучших спортсменов отберут со всего края.

Как отметили на совещании, в регионе растет мода на здоровый образ жизни. Почти половина населения Кубани занимается физкультурой, а более 200 тыс. детей посещают спортивные секции. Со своей стороны краевая власть создает для этого все условия.

«Для нашего края спорт — это не просто приобщение молодежи к физической культуре. Это такая региональная идея. Она, в том числе, лежит и в основе молодежной политики региона. У нас не спорт ради спорта, у нас спорт должен быть образом жизни. Мы с точки зрения спортивной подготовки не останавливаемся, особенно в части общей доступности. Это для нас очень важно. Большой спорт без массового спорта не существует, потому что есть те ручейки, которые формируют огромную реку наших олимпийцев», — считает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«У нас действительно мощная материальная база. Сейчас она создана в основном в районных центрах. Именно в станицах, где фактически, кроме спортивных залов при школах, ничего нет, мы строим 20 малобюджетных комплексов. Там проживает до 20 тыс. человек», — сказал заместитель губернатора Краснодарского края Николай Долуда.

Тех, кто внес свой вклад в развитие спорта на Кубани, Вениамин Кондратьев отметил наградами. Медалями за заслуги перед Отчеством второй степени в канун Дня физкультурника был удостоен ректор Кубанского университета физкультуры Султан Ахметов. Директору Центра олимпийской подготовки Ирине Гаврик присвоили звание заслуженного работника физической культуры России.

«Спорт — это целая жизнь. Дети учатся преодолевать трудности. Учатся победам, поражениям. Награды, победы просто придают сил», — рассказала Ирина Гаврик.

Во всех районах Кубани построили 572 спортивных площадки. В основном они расположились в небольших станицах и поселках. С начала этого года по всему краю заработало почти 60 воркаут- и скейт-парков. Сейчас по поручению губернатора разрабатываются типовые проекты спортзалов для сельских школ.

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