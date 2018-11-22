Вениамин Кондратьев: турист едет к нам за впечатлениями

В Сочи открылся юбилейный международный туристский форум SIFT 2018. Более 200 представителей отрасли, мэры городов и главы районов обмениваются опытом и пытаются найти ответ на главный вопрос: чем еще привлечь туристов.

Над повышением качества услуг региональная власть работает совместно с бизнесом. Важно сделать отдых туриста не только безопасным и комфортным, но и незабываемым, отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

«Понятно, что туристу нужны не только современные условия отдыха и лечение, он едет к нам за впечатлениями. Поэтому рассчитываем на поддержку партнеров-туроператоров в продвижении курортов Краснодарского края», — считает губернатор.

Форум SIFT проходит в Сочи уже в пятый раз. За это время площадка зарекомендовала себя как одна из лучших в России для презентации возможностей туристической отрасли и обмена опытом.

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