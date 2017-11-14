Вениамин Кондратьев в Красноармейском районе встретился с местными жителями

Главе региона задавали вопросы о благоустройстве улиц, улучшении водоснабжения, строительстве новых детских площадок.

Многие родители интересовались обновлением школьного автопарка. Так, например, на уроки в хутор Крикун на автобусе добирается около 200 учеников. Однако состояние школьного транспорта оставляет желать лучшего. По поручению губернатора, новый автобус на условиях софинансирования с краем приобретут в начале следующего года. Всего же до февраля 2018-го в регионе заменят порядка 160 школьных автобусов.

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