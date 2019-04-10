Вениамин Кондратьев: в обществе есть запрос на объективность и справедливость

Губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву 10 апреля представили нового руководителя полиции Кубани генерал-майора Владимира Андреева.

Глава Кубани отметил, что для курортного региона правопорядок — это не только часть имиджа, но и залог успешного развития всех отраслей экономики. В качестве направлений, которым в первую очередь необходимо уделить внимание, назвали безопасность на дорогах и работу участковых уполномоченных.

«Я хочу поздравить вас с назначением на эту должность. Наш регион, можно сказать, третий по численности в стране. В Краснодарском крае официально живет 5,5 млн человек. Это динамично развивающийся регион. Его развитие и экономика состоит из многих важных частей, в том числе это общественная безопасность и правопорядок — они в крае на высочайшем уровне. Конечно, есть моменты, которые требуют решения. Новый руководитель привнесет определенные коррективы, которые сделают полицейских доступнее, что ли, для жителей Кубани. В обществе есть запрос на объективность и справедливость, закон должен быть одинаковым для всех. И тогда полиция будет на самом деле той структурой, которая вызывает огромное доверие у жителей и гостей края. Сейчас это принципиально важно», — сказал Вениамин Кондратьев.

«Абсолютно правильно заметили, что полиция является представителем органов госвласти, наделена особыми полномочиями. Владимир Андреев действительно очень опытный руководитель, я уверен, что он справится с поставленными задачами», — отметил заместитель министра внутренних дел России Виталий Шулика.

Нового руководителя кубанской полиции также представили личному составу. Владимир Андреев рассказал о дальнейших планах по укреплению правопорядка в регионе.

«Осознаю высокую ответственность за порученный участок работы. Главное управление примет исчерпывающие меры по дальнейшему укреплению правопорядка, законности и общественной безопасности в регионе. Свою работу главное управление будет строить в тесном взаимодействии с законодательной, исполнительной и судебной властью, с надзорными и органами региона и, безусловно, с населением», — рассказал начальник ГУ МВД России по Краснодарскому краю Владимир Андреев.

«У депутатского корпуса и правоохранителей одна общая цель — благополучие, порядок и спокойствие на кубанской земле. И мы стараемся, каждый в пределах своих полномочий, идти к этой цели. Между нашими органами подписано соглашение о взаимодействии в сфере нормотворческой деятельности и по организационным вопросам. Есть опыт совместной работы в создании нормативно-правовых актов, направленных на регулирование вопросов охраны общественного порядка и административной ответственности», — подчеркнул председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Генерал-майор Владимир Андреев больше 30 лет служит в правоохранительных органах. Свой профессиональный путь он начинал с рядового милиционера, с 2014 года возглавлял управление Министерства внутренних дел по Тверской области.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», В апреле 2019 года СМИ сообщили о том, что кубанскую полицию может возглавить бывший руководитель УМВД по Тверской области Владимир Андреев, официальной информации об этом не было. Однако 1 апреля Андреев был освобожден от должности главы полиции Тверской области.

Владимир Андреев 1 апреля 2019 года назначен на должность начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В ноябре 2018 года Владимира Виневского сняли с поста главы МВД Краснодарского края. Генерал-лейтенант полиции покинул пост главы начальника краевого главка в связи с достижением предельного возраста прохождения службы в органах внутренних дел. Владимир Виневский возглавил ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю 16 февраля 2011 года. Указ подписал Дмитрий Медведев.

Предыдущий глава ведомства Сергей Кучерук был уволен после трагедии в станице Кущевской, где были убиты 12 человек.