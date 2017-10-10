Вениамин Кондратьев встретил в аэропорту Сочи президента Беларуси Александра Лукашенко

Саммит глав государств СНГ стартует 11 октября в городе-курорте.

В его работе также примут участие лидеры Азербайджана, Армении, Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и премьер-министр Киргизии. Главное заседание Совета глав стран-членов Содружества Независимых Государств пройдет под председательством Президента РФ Владимира Путина.

Предполагается, что на саммите будут рассмотрены вопросы, нацеленные на дальнейшее развитие сотрудничества в экономике, культурно-гуманитарных областях, в сферах оборонной политики, охраны внешних границ, противодействия терроризму, а также ряд проектов, направленных на адаптацию Содружества к новым реалиям, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал Кубань 24, Владимир Путин встретится в Сочи с коллегами из СНГ и деловыми кругами Германии. Встречи запланированы на 10-12 октября. Перед началом всех заседаний саммита СНГ и ЕврАзЭС 11 октября у него запланирована встреча с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. А 12 октября состоятся переговоры с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. В этот же день глава российского государства в Сочи проведет встречу с представителями деловых кругов Германии.

Вернуться на ленту

Источник