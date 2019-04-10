Вениамин Кондратьев встретился с новым руководителем полиции Кубани

В Краснодаре 10 апреля личному составу представили нового руководителя главного управления МВД по региону Владимира Андреева. Он рассказал о дальнейших планах по укреплению правопорядка в Краснодарском крае.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что для курортного региона правопорядок — это не только часть имиджа, но и залог успешного развития всех отраслей экономики. В качестве направлений, которым необходимо уделить внимание, назвали безопасность на дорогах и работу участковых уполномоченных.

«Осознаю высокую ответственность за порученный участок работы. Главное управление примет исчерпывающие меры по дальнейшему укреплению правопорядка, законности и общественной безопасности в регионе. Свою работу главное управление будет строить в тесном взаимодействии с законодательной, исполнительной и судебной властью, с надзорными и органами региона и, безусловно, с населением», — сказал начальник ГУ МВД России по Краснодарскому краю Владимир Андреев.

Генерал-майор Владимир Андреев больше 30 лет служит в правоохранительных органах. Свой профессиональный путь он начинал с рядового милиционера, с 2014 года возглавлял управление Министерства внутренних дел по Тверской области.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», В апреле 2019 года СМИ сообщили о том, что кубанскую полицию может возглавить бывший руководитель УМВД по Тверской области Владимир Андреев, официальной информации об этом не было. Однако 1 апреля Андреев был освобожден от должности главы полиции Тверской области.

Владимир Андреев 1 апреля 2019 года назначен на должность начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В ноябре 2018 года Владимира Виневского сняли с поста главы МВД Краснодарского края. Генерал-лейтенант полиции покинул пост главы начальника краевого главка в связи с достижением предельного возраста прохождения службы в органах внутренних дел. Владимир Виневский возглавил ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю 16 февраля 2011 года. Указ подписал Дмитрий Медведев.

Предыдущий глава ведомства Сергей Кучерук был уволен после трагедии в станице Кущевской, где были убиты 12 человек.

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