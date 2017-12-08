Вениамин Кондратьев встретился с Героями РФ

Губернатор в преддверии Дня Героев Отечества поздравил Ивана Конюхова и Геннадия Падалку.

На мероприятии также присутствовали вице-губернаторы, представители студенческой молодежи и воспитанники военных училищ.

«За каждой вашей наградой стоит поступок. И неважно, ратный это был подвиг или трудовой. Ваши медали — символ победы, символ нашего великого Отечества», — сказал Вениамин Кондратьев.

Иван Конюхов, который был участником боевых действий в Чеченской республике и операции по принуждению Грузии к миру в Южной Осетии, подчеркнул, что основа любого подвига — ежедневная добросовестная работа.

«Ничего сверхъестественного мы не делали, просто в определенный момент проявили то, чему нас учили», — отметил Иван Конюхов.

Космонавт Геннадий Падалка, обращаясь к присутствующей молодежи, пожелал им верить в себя.

«Вы должны понимать, что самое главное препятствие – это страх и самая большая ошибка – падать духом, ничего не бойтесь и не падайте духом, и все у вас получится», — сказал он.

Кроме того, на встрече обсудили вопросы увековечивания памяти о героях, в частности внесении новых имен героев на мемориальную арку «Ими гордится Кубань» в сквере имени Г. К. Жукова в Краснодаре, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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