Вениамин Кондратьев встретился с послом Испании Игнасио Ибаньесом

На встрече 14 мая говорили о подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Губернатор Краснодарского края заверил, что Сочи уже готов к предстоящим матчам и к приему гостей. Первой командой, которая выйдет на стадион «Фишт», чтобы побороться за победу на чемпионате, будет испанская сборная. По словам Вениамина Кондратьева, большое внимание уделили вопросам безопасности. По периметру поля размещено больше 1 тыс. камер видеонаблюдения, а во время матча на стадионе будет находится около 1 тыс. стюардов и 600 охранников.

«Мы сегодня встречаемся в преддверии огромного спортивного события мирового уровня, чемпионата мира по футболу. Самый первый матч будет между сборными Испании и Португалии. И могу сказать, что уже сегодня все билеты распроданы, потому что сборная Испании — это команда высочайшего мирового уровня, которая, безусловно, показывает виртуозную игру. Я уверен, это будет очень сильное зрелище. И конечно, в преддверии этого спортивного события, хочу вас заверить в том, что футбольный Сочи максимально готов к приему гостей, и, еще раз хочу подчеркнуть, что команда Испании и болельщики будут чувствовать себя комфортно, и самое главное — безопасно. Я уверен, что после посещения чемпионата мира по футболу болельщики Испании по-другому откроют для себя Сочи, Краснодарский край и всю Россию», — сказал Вениамин Кондратьев.

«Местом размещения и подготовки к чемпионату сборная Испании выбрала Краснодар, поэтому моим долгом было приехать сюда, а также посетить Сочи, где пройдет матч. Я благодарю вас за поддержку. Мы впечатлены, все организовано на высоком уровне», — отметил чрезвычайный и полномочный посол Испании в России Игнасио Ибаньес.

Также Вениамин Кондратьев и Игнасио Ибаньес обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в сфере экономики. Например, Краснодарский край готов перенимать опыт испанских коллег по переработке винограда. Отдельно на встрече затронули и размещение на Кубани ветроэлектростанций.

«Жителям Испании и Краснодарского края нужны не только зрелища, но и развитие экономики. В рамках сегодняшней геополитики испанским аграриям и сельхозпроизводителям, конечно, все сложнее и сложнее поставлять какую-то продукцию на территорию России. Поэтому сегодня нужно найти иные способы, чтобы испанская продукция, к которой привыкли жители края, не исчезла с полок, а производилась здесь, внутри Краснодарского края, на его территории. Это позволит устойчиво чувствовать себя и испанскому бизнесу. Я знаю, что испанские инвесторы планируют рассмотреть ряд инвестпроектов, в том числе проект, связанный с ветроэнергетикой, который мы планируем реализовывать в Темрюкском районе. Он может быть пилотным проектом, и если он будет успешным, то безусловно, реализуется уже как большой, глобальный проект. Он будет распространен на всю территорию региона, потому что ветроэнергетика — это чистая, зеленая энергетика, которая в Краснодарском крае сегодня нужна в первую очередь», — пояснил Вениамин Кондратьев.

«Со стороны посольства Испании хочу вас заверить, что мы будем всячески способствовать реализации этих совместных проектов. Мы считаем, что они будут полезны для Кубани и будут способствовать развитию ветроэлектростанций в вашем крае», — сообщил Игнасио Ибаньес.

Как в свою очередь отметил вице-губернатор Василий Швец, в Европе «зеленая энергетика» активно развивается при среднегодовой скорости ветра 5-6 м/с. На Кубани же эта цифра не меньше восьми. Строительство ветропарка начнется уже в 2019 году. Всего под такие альтернативные энергостанции в крае подготовили восемь площадок.

Все новости по теме:

Чемпионат мира по футболу — 2018

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник