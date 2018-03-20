Вениамин Кондратьев встретился с председателем крайизбиркома

Алексей Черненко представил губернатору Кубани итоговый протокол выборов.
Глава региона поблагодарил Черненко и его коллег за активную работу и объективный подход.
«Не только я, но и 15 тыс. наблюдателей, эксперты из Европы отмечают высокий уровень проведения выборов президента у нас в регионе. Это самая главная оценка. Вы сделали все, чтобы никто не смог упрекнуть власть в нелегитимности проведения выборов», — отметил Вениамин Кондратьев.
Он подчеркнул, что избирательная кампания и само голосование прошли на высоком уровне. Это подтверждает рекордная для региона явка — 77,87%.
Алексей Черненко сообщил, что был подписан итоговый протокол выборов, где все члены избирательной комиссии единогласно подтвердили, что все прошло законно и в строгом соответствии с требованиями закона. Он отметил, что крайизбирком получил минимальное количество обращений в день голосования и после.
Черненко также отметил, что не возникало никаких вопросов с обеспечением помещений, оснащением, транспортом, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Все новости по теме:
Выборы президента России
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту