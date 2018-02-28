Вениамин Кондратьев встретился с руководством торговой сети «МЕТРО»

28 февраля в 20:43

Одна из крупнейших в мире торговых сетей открыла на Кубани еще один магазин. Он стал третьим по счету в Краснодарском крае, и компания планирует развиваться дальше.

Вопросы сотрудничества 28 февраля обсудили губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и гендиректор «МЕТРО» в России Джери Кристофер Калмис. Глава региона поблагодарил руководство фирмы за многолетние партнерские отношения и отметил, что даже в условиях санкций компания не ушла с российского рынка, а продолжала развиваться и укреплять свои позиции. Важно и то, подчеркнул Вениамин Кондратьев, что сеть сотрудничает с местными производителями: около 70 кубанских поставщиков, привозят свои товары в магазины «МЕТРО». Таким образом компания поддерживает малый и средний бизнес.

«Торговые сети находятся в очень жесткой конкуренции. Безусловно, и сегодня вам приходится конкурировать, и для этого нужны нестандартные креативные решения, ну а самое главное — нужно сохранить стабильность, в том числе цены и качества, и возможность жителям края, а больше юридическим лицам — предпринимателям, стабильно, по демократичной цене приобретать у вас продукцию», — сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«В крае есть задача — поднимать уровень малого и среднего бизнеса до 50% от вашей экономики. И это хорошее совпадение, потому что основная миссия «МЕТРО » — реально поддержать развитие малого и среднего бизнеса», — отметил генеральный директор компании «Метро кэш энд керри Россия» Джери Кристофер Калмис.

Джери Калмис также подчеркнул, что Краснодарский край — инвестиционно привлекательный регион. Вести бизнес здесь комфортно. Поэтому сотрудничество между краем и торговой сетью продолжится. Планируется открыть еще магазины, в том числе и в курортных городах.

В свою очередь Вениамин Кондратьев отметил, что на сочинском форуме было подписано соглашение, по которому в крае будет запущена франчайзинговая программа и в ближайшие пару лет будут открыты небольшие магазины «У дома». Два таких уже работают в Краснодаре и Выселках.

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