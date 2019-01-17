Наращивание газификации региона и техническая модернизация — такие задачи будут стоять перед новым директором «Газпром трансгаз Краснодар» Денисом Васюковым.

Его губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву 17 января представил заместитель председателя правления «Газпрома» Сергей Хомяков. Во время встречи обсудили дальнейшее сотрудничество между краем и компанией. Сейчас уровень обеспечения голубым топливом жителей региона достигает 82%.

«Это огромное достижение совместных партнерских отношений. Газораспределительные станции сегодня перезагружены, это факт. Треть из них нуждаются в модернизации. Естественно, мы хотим и дальше развиваться. Появились промышленные парки, технологические парки. А для них нужно газоснабжение на очень высоком уровне. Я думаю, Денис Александрович посмотрит на эту проблему по-новому. Промышленные кластеры должны в нашем регионе появляться. Для нас очень важен вопрос теплоэнергетики. Хотелось бы активизировать и эти направления совместной деятельности. Это, в том числе, уход от потерь, новое развитие. Платежи мы сможем взять под более тщательный контроль», — сказал губернатор.

«Что такое край для страны, все понимают. Это действительно жемчужина. Это действительно мегаполис. Не мегаполис типа Москвы, где все сосредоточено, а мегаполис, который раскинут на большие пространства, включая побережье, горы. Большое спасибо за работу. И надеюсь, будущая работа будет еще плодотворнее», — отметил Сергей Хомяков.

На встрече также говорили и о возможности перевода сельскохозяйственной техники в регионе на газомоторное топливо. Это снизило бы затраты агропромышленных предприятий при закупке горючесмазочных материалов.

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