Вениамин Кондратьев: выборы на Кубани прошли без серьезных нарушений

Губернатор 11 сентября прокомментировал предварительные итоги голосования.

«Выборы в Краснодарском крае прошли спокойно, без серьезных нарушений, полностью в рамках действующего законодательства», — сказал Вениамин Кондратьев.

Он отметил, что жители Кубани традиционно показали достаточно высокую активность на выборах. Глава края поблагодарил всех, кто пришел на избирательные участки.

«Не сомневаюсь, что кубанцы определили именно тот состав депутатов, которому они будут доверять. Жители края уверены, что именно эти люди смогут представлять их интересы, принять те законы, которые положительно скажутся на качестве жизни в регионе», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», крайизбирком обработал 100% бюллетеней. Партия «Единая Россия» получила 70,77% голосов. Кандидаты от партии власти также победили в 31 одномандатном округе из 35.

В Краснодарском крае 10 сентября прошли выборы нового состава Законодательного собрания (ЗСК) на следующие пять лет. В новый состав войдут 70 депутатов.

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