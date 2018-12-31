Губернатор Кубани направил правительственную телеграмму главе Челябинской области Борису Дубровскому.

Кондратьев пожелал пострадавшим терпения и сил, скорейшего выздоровления тем, кто находится в больницах.

«От имени жителей Краснодарского края и от себя лично выражаю вам искренние соболезнования в связи гибелью людей при взрыве в жилом доме Магнитогорска. Кубань разделяет горе семей, которые потеряли родных и близких. край готов оказать любую необходимую помощь Магнитогорску и его жителям», — заявил глава края.

По предварительным данным, около 4:00 в Магнитогорске в десятиэтажном жилом доме взорвался бытовой газ, в результате обрушился один из подъездов. Известно о четырех погибших, судьба еще нескольких десятков жильцов неизвестна, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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