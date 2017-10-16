Вениамин Кондратьев: заводы края уже произвели миллион тонн сахара

По словам губернатора, аграрии планируют побить прошлогодний рекорд, выработав более 1,5 млн т сахара.

Вениамин Кондратьев отметил, что для нового рекорда выполнены необходимые условия.

«Во-первых, в 2017 году в регионе почти на 13 тыс. га увеличена площадь посевов сахарной свеклы, она достигла более 200 тыс. га. Во-вторых, четко работают все 16 сахарных заводов. Они были своевременно подготовлены к сезону переработки. На их реконструкцию и модернизацию предприятиями было потрачено более 3 млрд рублей. Это позволило увеличить суточную производительность по переработке сахарной свеклы до 100 тыс. т», — подчеркнул глава региона.

По данным губернатора, на сегодняшний день сахарная свекла убрана на 147,3 тыс. га. Валовой сбор составляет 7,1 млн т.

«Чтобы обеспечить сахаром жителей и гостей края достаточно 220 тыс. т, но уже сейчас его произведено более 1 млн т, что превышает потребность в пять раз. Это значит, что теперь перед сельхозтоваропроизводителями стоит не менее важная задача — наиболее выгодно реализовать сахар в субъектах РФ», — заявил Кондратьев.

Губернатор добавил, что оснащение кубанских сахарных заводов позволяет принимать сырье и из соседних регионов — Ставропольского края и Ростовской области. На сегодняшний день на заводы поступило около 8,4 млн т сахарной свеклы, из которых фактически переработано 7,5 млн т, что на 1,2 млн т больше, чем в 2016 году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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