Вениамина Кондратьева наградили медалью за содействие Росгвардии

06 апреля в 16:53

Главнокомандующий войсками Росгвардии Виктор Золотов 6 апреля провел в Краснодаре совещание по вопросам безопасности. В обсуждении принял участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Участники встречи собрались в одной из воинских частей города.

Росгвардия образована год назад. Процесс становления ведомства еще идет, но уже сегодня структура оперативно выполняет все возложенные на нее задачи. В частности, это охрана правопорядка. По словам Кондратьева, в этом вопросе сотрудники Росгвардии могут рассчитывать на помощь казаков.

«Согласно плану, мы проводим поэтапное реформирование войска Росгвардии. Сегодня в полном объеме осуществлены мероприятия первого этапа. Созданы эти органы в 84 субъектах. В целом процесс становления прошел безболезненно», — пояснил Виктор Золотов.

«Хочу поблагодарить за совместную работу, я считаю, очень качественную работу. Очень оперативную работу. Подтверждением тому является стабильность в нашем регионе, которая сегодня налицо. Знаю, что есть инициатива создания ведомства казачьих формирований, для нас это очень важно. Мы поддерживаем это. Край заинтересован в повышении профессионализма казаков. Это мощная сила, которую тоже можно привлекать для охраны общественного правопорядка и, может быть, все-таки в рядах Росгвардии», — сообщил глава региона.

Сотрудники Росгвардии обеспечивали безопасность во время Российского инвестфорума в Сочи и Всемирных военных игр. В этом году они будут участвовать в проведении Кубка конфедераций, а также Гран-при России «Формулы-1». Вениамин Кондратьев отметил, что для края важно содействие силового ведомства и в обеспечении безопасности в детских лагерях и здравницах.

«В Краснодарском крае есть объекты регионального значения. Для нас очень важно, чтобы Росгвардия, вневедомственная охрана их тоже охраняли. Такие объекты, как детские лагеря и иные, где мы гарантируем своевременную оплату со стороны и муниципальных органов власти, и края, и бизнес-структур, которые владеют сегодня этими объектами. И если это возможно, все-таки необходимо расширить штат вневедомственной охраны для того, чтобы мы могли помимо федеральных задач по охране, еще включить туда и региональные объекты», — добавил губернатор.

Одно из четырех главных управлений Росгвардии находится в Краснодарском крае. За содействие в выполнении задач, возложеннных на ведомство, Вениамина Кондратьева наградили медалью, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Источник