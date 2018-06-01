Вениамину Кондратьеву дети показали научные проекты

01 июня в 14:45

Международный день защиты детей 1 июня отмечают по всей Кубани. В крае проходят праздничные концерты, театральные представления и различные мастер-классы для ребят.

Главные события запланированы в Краснодаре. Сюда приехали дети со всего региона — из многодетных и малообеспеченных семей, отличники учебы и инвалиды.

Главной площадкой для торжеств стал парк 30-летия Победы. Туда приехал и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Вместе с сыном он прогулялся по парку. Там весь день проходит развлекательная программа. Работают спортивные площадки и творческие мастерские.

«В вашем возрасте важно себя попробовать. Для чего попробовать? Чтобы в жизни себя найти. Найти, но ни в коем случае себя не потерять. Эта возможность называется детством. Все руками прощупать, где можно пройти, и потом определиться в жизни. Где ваша настоящая жизненная дорога. Мы на вас надеемся — что вы себя найдете и станете очень талантливыми и успешными. Вы реализуетесь, а значит, Кубань будет еще богаче», — заявил Кондратьев.

Школьники с удовольствием показали губернатору свои научные проекты. Например, ученик из Геленджика наглядно продемонстрировал разработку одного из видов общественного транспорта — канатной дороги для перевозки пассажиров. Те, кто решил в этот день просто отдохнуть, катались на аттракционах. Все они 1 июня для детей работают бесплатно.

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День защиты детей

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