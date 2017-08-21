Вениамину Кондратьеву представили концепцию индустриального парка в Краснодаре

Глава региона 21 августа встретился с партнером швейцарской девелоперской компании «Дега Групп» Габриэлем Гантнером.

Соглашение о намерении развития большой промышленной площадки было подписано еще на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Планируется, что индустриальный парк включит несколько кластеров, в их числе производство сельскохозяйственных машин, деревообработка, а также медицинская и легкая промышленность.

«Инвестор, российский или зарубежный, должен понимать, что у него будут минимальные издержки и максимально быстрая прибыль. Очень важно, чтобы условия, которые мы сегодня создаем, позволяли инвестору чувствовать себя уверенно в нашем регионе, вкладывать серьезные деньги в бизнес. Еще больше нас интересуют новые технологии, которые придут вместе с инвестиционными вложениями. Мы тоже должны понимать, что это приоритетное значение для того, чтобы мы и наша экономика завтра ощущали себя уверенно. Поэтому все в совокупности позволяет искать партнеров, в том числе и вас, чтобы мы смогли создать сегодня условия для успешного развития», — сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Мы видим огромную перспективу на экспорт из России. Я вижу, что есть определенный оптимизм, определенное желание создать новые производства. Мы будем стараться помогать нашим опытом. Я был бы очень рад, если бы вы нам давали необходимую поддержку», — отметил Габриэль Гантнер.

Кондратьев добавил, что сегодня фактически каждый четвертый рубль в регионе вкладывается в обрабатывающие производства. Развитие индустриальных парков в Краснодарском крае создаст новую точку роста в сфере промышленности.

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