Вера Галушко: взаимные визиты помогают развитию отношений между Россией и Германией

Краснодарская делегация с рабочим визитом побывала в городе-побратиме Карлсруэ.

Делегацию возглавила председатель городской думы Вера Галушко. Краснодарцы приняли участие в деловых и культурных мероприятиях.

«Мы очень ценим отношения между Краснодаром и Карлсруэ, которые являются побратимами в течение 26 лет. За это время существенно продвинулись в достижении общих целей. Взаимные визиты не только способствуют развитию дружбы и укреплению сотрудничества в разных сферах и областях между нашими городами, но и помогают развитию взаимоотношений между Россией и Германией», — отметила Галушко, выступая на официальном приеме.

По словам председателя гордумы, сейчас города совместно осуществляют проекты в сферах образования, культуры, медицины, спорта, туризма, экономики, городского хозяйства.

В рамках визита делегация побывала на осмотре строящейся в Карлсруэ многопрофильной клиники на 1 тыс. 600 койко-мест. Также краснодарцы приняли участие в церемонии открытия международной выставки потребительских товаров «Офферта-2018», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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