Верховный суд признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией

Верховный суд РФ в апреле признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории страны.

В решении суд указал о немедленном прекращении деятельности всех 395 отделений организации на территории страны. А ее имущество обратил в доход государства.

Судья Юрий Иваненко 20 апреля огласил резолютивную часть решения, полный текст которого будет выдан сторонам на руки в течение пяти суток.

Представители организации собираются обжаловать решение в апелляционную инстанцию Верховного суда и планируют дойти до ЕСПЧ, если апелляционная инстанция не отменит решение.

Решение суда еще не вступило в законную силу. Если организация обжалует его, то оно вступит в силу с момента оглашения апелляционного постановления. В противном случае — через 30 суток, сообщает ТАСС.

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