Вероника Скворцова спрогнозировала продление периода детства до 30 лет

Об этом министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила 21 мая во время выступления на всероссийской конференции «Направление 2026».

По ее словам, в начале Великой Отечественной войны детство заканчивалось в 14 лет, в 1960-е годы — в 16 лет, сейчас во всем мире — в 21 год, а в перспективе этот период увеличится до 25-30 лет.

«Время идет в одном направлении. Чтобы активное долголетие состоялось, необходимо заботиться о людях, начиная с момента рождения», — сказала министр.

По словам Вероники Скворцовой, сейчас главным вектором развития считается увеличение периода детства и активного взрослого возраста.

«Есть понятие здоровой жизни, и есть понятие продолжительности жизни. Вот период, дельта между здоровой жизнью и всей жизнью, составляет везде одинаково 10 лет», — отметила глава Минздрава России.

Министерство здравоохранения в ближайшие годы намерено приучить больше половины россиян к здоровому образу жизни. Долю приверженцев ЗОЖ планируется увеличить до 60% к 2025 году, пишут «Известия».

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