На выборах президента проголосовала худрук Краснодарской филармонии имени Г.Ф. Пономаренко Вероника Журавлева-Пономаренко.

Концертный зал превратился в большой избирательный участок. Явка здесь традиционно высокая, прежде всего благодаря расположению — в самом центре Краснодара.

«Участвуй обязательно! Потому что это жизнь внуков, детей, пожилых людей, молодежи. Я люблю свою страну, свое государство, я патриот», — сказала Вероника Журавлева-Пономаренко.

В Краснодаре явка на выборах президента к 15:00 превысила 39,5%, а в Краснодарском крае составила 50%.

На Кубани насчитывается 4,1 млн избирателей. Для проведения выборов главы государства на Кубани работает 2 тыс. 791 избирательный участок. Среди тех, кто уже проголосовал, губернатор Кубани, его заместители, председатель ЗСК и мэр Краснодара.

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