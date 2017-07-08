Вертолету Ми-8АМТШ присвоили имя кубанского летчика Хабибуллина

Торжественная церемония прошла 8 июля на аэродроме в Кореновске.

В мероприятии приняли участие представители главного командования Воздушно-космических сил, объединения ВВС и ПВО Южного военного округа, предприятий военно-промышленного комплекса, органов местного самоуправления, сослуживцы полковника Ряфагатя Хабибуллина, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮВО.

Вертолет базируется в авиационном полку армейской авиации ЮВО, которым командовал полковник.

Холдинг «Вертолеты России» учел рекомендации полковника Хабибуллина при доработке авиационной техники. Об этом сообщил гендиректор холдинга Андрей Богинский.

«Мы верим, что герои живут вечно. Вертолет, охраняющий мир и покой наших граждан, станет лучшей памятью о человеке, для которого столь много значили служба родине и любовь к небу. Все рекомендации и пожелания Хабибуллина, основанные на опыте боевого применения вертолетов, учли при доработке техники», — цитирует Богинского ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», экипаж вертолета армейской авиации из Кореновска погиб в июле 2016 года при выполнении боевого задания. Ряфагать Хабибуллин и Евгений Долгин совершали облет сирийского вертолета Ми-25.

В Кореновске 12 июля прошла траурная церемония, во время которой близкие и сослуживцы поделились воспоминаниями о летчике Хабибуллине. Его посмертно наградили орденом «За проявленное мужество». В Кореновске 20 марта открыли памятник Герою России Ряфагатю Хабибуллину.

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