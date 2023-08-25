Верховный суд оправдал очередную группу жертв репрессий

Согласно решениям специального заседания «Трёхстороннего совета» в Верховном суде от 24 августа, в 1929-1931 годах на территориях нынешней Республики Каракалпакстан, Сурхандарьинской, Навоийской, Самаркандской и Кашкадарьинской областей, в « полиграфическое движение”, вооруженное. Рассмотрено уголовное дело в отношении 240 граждан Узбекской ССР и Казахской ССР, обвиненных в создании банды и осуществлении вооруженного мятежа против советской власти или контрреволюционных действий.

В связи с данным делом заместителем генерального прокурора внесены ходатайства о восстановлении срока подачи апелляционного протеста в уголовную коллегию Верховного суда и протестов в апелляционном порядке.

На открытом судебном заседании эти Ходатайства и протесты были рассмотрены и удовлетворены, а на основании статьи 83 Уголовно-процессуального кодекса апелляционной инстанцией Уголовного суда Верховного суда вынесены оправдательные приговоры в отношении 240 человек.Список жертв репрессий приводится в сообщении.