Верховный суд рассказал россиянам, как бороться с шумными соседями

Человека могут признать потерпевшим, если он вызовет полицию.

ВС на примере показал примеры того, как можно привлечь к ответственности шумных соседей. Суд рассказал о случае, когда человек ночью вызвал полицию, не выдержав шумной вечеринки соседа. Правоохранители приехали на место и составили протокол об административном правонарушении.

Позже прибыла административная комиссия, которая сделала нарушителю устное замечание. Соседа такое решение не устроило, поэтому он составил судебный иск. Районный суд в рассмотрении дела ему отказал. В итоге мужчина обратился в Верховный суд.

Высшая инстанция посчитала, что пострадавшей стороне был причинен моральный, физический и имущественный урон. В книге учета сообщений была записана его жалоба на громкого соседа.

Верховный суд считает, что если в рассмотрении дела однажды было отказано, то можно еще раз подать жалобу на слишком мягкое наказание для шумного соседа в районный суд города. Во время рассмотрения дел об административных правонарушениях суд обязан создать равные условия для обеих сторон спора, сообщает телеканал «360».

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