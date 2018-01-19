Верховный суд РФ поставил точку в споре об адыгейском сыре

Суд вынес окончательное решение в деле об исключительных правах на использование названия «Адыгейский сыр».

Верховный суд РФ 12 января отказал в передаче на рассмотрение в судебном заседании коллегии по экономическим спорам кассационной жалобы на постановление Президиума суда по интеллектуальным правам.

«Для республики, в первую очередь, производство сыра — это экономический инструмент. Если мы выпускаем национальный продукт, который стал всемирно известным брендом, значит, обязаны защищать его от некачественных подделок», — сказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Он добавил, что защита бренда «Адыгейский сыр» важна и в плане имиджевого аспекта. Это сохранение культуры, обычаев, традиций.

В прошлом году в республике произвели 12,8 тыс. т адыгейского сыра. Это на 12% больше, чем в 2016 году, сообщает пресс-служба главы Республики Адыгея.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Адыгее создали Союз производителей адыгейского сыра. В Союз уже вошли семь фирм-производителей молочной продукции.

Ранее производители сыра из нескольких регионов России попросили Союзмолоко отменить запрет на производство адыгейского сыра вне Адыгеи. В сентябре суд отклонил иск с требованием разрешить производить «адыгейский сыр» за пределами Адыгеи.

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