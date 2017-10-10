Верховный суд РФ признал законным приговор фигурантам дела об убийстве Немцова

Судебная коллегия 10 октября отказала в удовлетворении апелляционной жалобы защиты осужденных на приговор Московского окружного военного суда за убийство политика Бориса Немцова.

Суд признал фигурантов виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). При этом суд отменил денежные штрафы всем осужденным по данному делу.

Сторона защиты в апелляционных жалобах указывала на большое количество процессуальных нарушений, допущенных в ходе судебного разбирательства. Согласно жалобе, не ясно где хранился опросный лист во время обсуждения присяжных в совещательной комнате. Адвокаты осужденных также упомянули о зачеркнутом ответе «да, виновен» в документах присяжных.

Представитель пострадавшей стороны адвокат Ольга Михайлова заявила, что следственные органы и суд неправильно квалифицировали совершенное преступление и требовала сменить квалификацию со ст. 105 УК РФ об убийстве на ст. 277 УК РФ о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля, отправив дело на новое рассмотрение, сообщает РАПСИ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 13 июля суд приговорил пятерых участников убийства Бориса Немцова к срокам от 11 до 20 лет заключения.

В Москве 28 февраля 2015 года убили депутата Ярославской областной думы и сопредседателя партии «РПР-Парнас» Бориса Немцова. Обвиняемыми по делу являлись пять человек: Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Хамзат Бахаев и Темирлан Эскерханов.

Московский окружной военный суд с участием присяжных 3 октября 2016 года начал рассматривать уголовное дело об убийстве российского политика Бориса Немцова. Суд отобрал 12 основных и десять запасных присяжных из 84 пришедших по повестке.

По версии следствия, в конце сентября 2014 года фигуранты за вознаграждение в 15 млн рублей согласились на предложение Руслана Мухудинова и других неустановленных лиц убить Немцова. Участники группы готовились к убийству, изучали образ жизни политика, вели наблюдение, выбирали способ и место нападения, подбирали оружие, транспорт, средства связи, определяли способы и маршруты отхода. Следователи считают организатором убийства Руслана Мухудинова. Его и иных неустановленных лиц объявили в международный розыск.

В Москве 1 июня во время прений сторон по делу об убийстве политика Бориса Немцова прокурор Мария Семененко заявила о виновности пятерых подсудимых, фигурирующих в расследовании. Коллегия присяжных признала вину всех пятерых подсудимых по делу об убийстве Немцова.

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