Верховный суд запретил перепланировку балконов без согласования со всеми жителями дома

ВС РФ сделал разъяснения для жителей многоквартирных домов о перепланировке.

Верховный суд рассмотрел дело собственницы квартиры, которая переделала свой балкон — совместила с кухней и увеличила его размеры, а также смонтировала козырек, который перекрывал обзор соседям сверху.

Соседи обратились к местным властям, утверждая, что ответчица сделала перепланировку без разрешений компетентных органов и без согласия соседей.

Женщина подала ответный иск. Выяснилось, что она собрала необходимые разрешения от всех инстанций и получила одобрение части соседей и владельца нежилого помещения дома. Местный суд встал на сторону собственницы. Власти города решили оспорить решение в ВС.

Верховный суд объяснил, что балконные плиты относятся к общему имуществу. Любая их перепланировка должна быть согласована со всеми собственниками помещений в доме.

Суд отменил решения по делу и направил его на новое рассмотрение с учетом позиции ВС, сообщает «Российская газета».

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