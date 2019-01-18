Верующие отмечают Крещенский сочельник и Богоявление Господне

18 января в 19:43

С самого утра христиане шли в церковь, ставили свечи, молились о здоровье родных и близких. Ночью они смогут пройти обряд очищения в иорданях.

В крае подготовили 140 мест для крещенских купаний. Все их проверили спасатели и осмотрели водолазы.

Купаться в реке Кубань запрещено из-за быстрого течения, местами скорость водных потоков в два раза превышает допустимые нормы. Это значит, что заходить в воду опасно для жизни. Именно быстрое течение — одна из причин того, что на мелководье оказываются коряги, другой мусор. Именно от него водолазам и нужно очистить берег.

Бороться с течением аквалангисту непросто. Уже на расстоянии 2 м его начинает сносить к середине реки. Но дно проверить необходимо, поэтому ныряльщик несколько раз проходит один и тот же участок, чтобы убедиться: здесь верующим ничто не помешает окунуться в иордань.

В Краснодаре священный обряд омовения можно будет пройти в семи точках города. В Западном округе оборудован берег Кубани возле храма Рождества Христова и муниципальный бассейн у дворца спорта «Олимп». В Карасунском округе для крещенских купаний подготовили участок на озере Старая Кубань, берег Краснодарского водохранилища в станице Старокорсунской и купель в Свято-Георгиевском храме в хуторе Ленина. Жители Прикубанского округа на праздник могут прийти в Свято-Покровский храм станицы Елизаветинской, а Центрального — на улицу Старокубанскую к храму Дмитрия Донского. Чтобы предотвратить несанкционированное купание, управление гражданской защиты города направит спасателей в патруль.

«У нас будут работать три маневренные группы от службы спасения, а также будут приближены посты патрулирования патрульно-постовой службы полиции. Казачество с работниками администрации тоже будет осуществлять патрулирование», — отметил заместитель начальника управления гражданской защиты Краснодара Александр Рекун.

По библейскому преданию, крещение Иисуса Христа произошло на реке Иордан. Там 2 тыс. лет назад проповедовал Иоанн Предтеча. Христос вошел в воды, чтобы принять на себя все грехи людей, их страдания и боль. Во время таинства произошло удивительное событие.

«Небеса открылись и дух Божий в виде голубя спустился на Иисуса. Все слышали глас Бога-отца, что есть это сын возлюбленный, в котором благоговение. Смысл этого праздника в том, чтобы мы стали чище, светлее, лучше», — рассказал настоятель геленджикского храма святого Архистратига Михаила Дионисий Харченко.

Во всех храмах края после литургии освятили воду. Считается, что она становится целебной. Одна капля может освятить море, поэтому набирать и уносить домой большие емкости совсем необязательно. Главное в этот день прийти в церковь, поставить свечку, помолиться. Ежегодно на Крещение храмы Краснодара посещают тысячи верующих.

«Христиане стараются этот день наполнить той духовной радостью, которая должна быть в сердце каждого христианина. Присоединиться к таинству, в первую очередь, покаяния и причастия святых христовых таин», — рассказал священник храма Рождества Христова Евгений Горлов.

Тем, кто решит присоединиться к таинству омовения, медики советуют подойти к этому вопросу со всей ответственностью. Врачи не рекомендуют окунаться в холодную воду беременным, кормящим женщинам, маленьким детям до семи лет и пожилым людям после 60 лет, а также сердечникам, страдающим заболеваниями центральной нервной системы и почек.

«Перед омовением желательно немного разогреть свой организм, провести какие-то физические движения. Ни в коем случае не советуем употреблять алкоголь, переедать», — отметил врач Центра медицинской профилактики министерства здравоохранения Краснодарского края Александр Горячев.

Согласно поверьям, на праздник должны прийти крещенские морозы. Но жителям южной столицы это не грозит. По прогнозам синоптиков, всю следующую неделю в Краснодаре продержится теплая погода.