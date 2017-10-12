Веснина и Макарова стали претендентками на звание лучших теннисисток в паре

Женская теннисная ассоциация запустила голосование среди СМИ в нескольких номинациях: «игрок года», «пара года», «самый прогрессирующий игрок года», «новичок года» и «возвращение года».

Оно продлится до 16 октября.

Кроме Елены Весниной и Екатерины Макаровой, на звание лучшей пары года претендуют Чань Юнжань (Тайвань) и Мартина Хингис (Швейцария), Бетани Маттек-Сэндс (США) и Люси Шафаржова (Чехия).

На приз «лучшему игроку года» претендуют Симона Халеп (Румыния), Гарбинье Мугуруса (Испания), Елена Остапенко (Латвия), Каролина Плишкова (Чехия), Элина Свитолина (Украина) и Винус Уильямс (США).

В номинации «возвращение года» представлены Эшли Барти (Австралия), Мэдисон Кис (США), Петра Квитова (Чехия) и Слоан Стивенс (США). Звания «самый прогрессирующий игрок» могут быть удостоены Каролин Гарсия (Франция), Кристина Младенович (Франция), Елена Остапенко (Латвия), Элина Свитолина (Украина) и Коко Вандевеге (США), сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в нынешнем сезоне Макарова и Веснина стали победительницами Уимблдона и турниров Женской теннисной ассоциации в Дубае и Торонто в парном разряде.

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