Веснина и Макарова станут первыми ракетками мира

Россиянки займут первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде.

Об этом стало известно после победы японок Эри Ходзуми и Макото Ниномии над венгеркой Тимеей Бабош и француженкой Кристиной Младенович в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

Бабош и Младенович проиграли со счетом 6:7 (4:7), 3:6. Сейчас Бабош занимает четвертое место и не сможет подняться на первую строчку. Таким образом, Екатерина Макарова и елена Веснина, в активе которых одинаковое количество очков, в рейтинге от 11 июня займут первое место, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на «Ролан Гаррос» Макарова играла в паре с Анной Калинской, Веснина — с латвийкой Еленой Остапенко. Обе пары завершили выступление в первом круге.

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