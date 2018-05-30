Веснина и Остапенко не смогли выйти во второй круг «Ролан Гаррос» в парном разряде

Россиянка Елена Веснина и латвийская теннисистка Елена Остапенко в первом круге турнира проиграли румынке Соране Кырсте и испанке Саре Соррибес-Тормо.

Встреча завершилась в трех сетах со счетом 1:6, 6:3, 6:4 в пользу румынки и испанки. Веснина и Остапенко были посеяны на турнире под десятым номером.

Во втором круге Кырстя и Соррибес-Тормо сыграют с россиянкой Светланой Кузнецовой и чешкой Люцией Шафаржовой.

Веснина и Остапенко впервые в карьере играли в паре, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», c 2012 года российская теннисистка выступала в парном разряде вместе со своей соотечественницей Екатериной Макаровой. Открытый чемпионат Франции стал первым турниром с 2012 года, на котором россиянки сыграли в паре не друг с другом.

Ранее Елена Веснина проиграла в первом круге одиночного разряда американке Бернарде Пере.

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