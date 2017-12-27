Веснина представила теннисиста Дмитрия Турсунова как своего нового тренера

Российская теннисистка Елена Веснина заявила, что Дмитрия Турсунова можно официально представлять как ее нового тренера, отметив, что пока он не объявил о завершении карьеры игрока.

По словам спортсменки, она работает с Турсуновым только три недели, и их первый совместный вылет будет в Сидней.

Турсунову 35 лет, он действующий теннисист и обладатель «Кубка Дэвиса» — 2006. Веснина отметила, что для него работа с ней является первым тренерским опытом.

«Я давно знаю Дмитрия. Несколько раз мы с ним тренировались в ЦСКА перед турнирами. Он советовал мне определенные вещи, которые мне показались интересными. Мне захотелось поработать с человеком, который может мне дать что-то новое. У него великолепная профессиональная карьера. В тренировочный процесс он внес много нововведений, несмотря на то, что меня уже сложно чем-то удивить. Он старается. Мы постоянно пытаемся что-то изменить. Получается очень интересно», — сказала теннисистка.

При этом 31-летняя спортсменка отметила, что ее главным тренером остается отец — Сергей Веснин, сообщает «Р-Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Елена Веснина снялась с турнира в Брисбене.

Вернуться на ленту

Источник