Весной в медучреждения Кубани с жалобами на укусы клещей обратились более 150 человек

Чтобы обезопасить жителей края от паразитов, в Анапе для обработки химикатами запустили беспилотники и вертолеты.

Все водоемы курорта полны личинок комаров, и сейчас главная задача — уничтожить их до того, как они превратятся во взрослых особей. В этом году вместе с авиацией будут работать дроны. Они позволяют точечно обрабатывать озера и лиманы. Перед каждым рейсом летательные аппараты снаряжают небольшой емкостью с 10 л биологического раствора. Этот препарат не вредит животным, птицам, рыбе. Химическая добавка уничтожает только личинки комаров.

«Вещество не действует на нецелевые виды гидробионтов. Только личинка комара, которая имеет кислотность желудочного сока более 7 pH, способна его расщепить. Все остальные дафнисы, клопы остаются живы и здоровы. Именно поэтому распыление проходит вблизи зоны оздоровления и жилой зоны Анапы», — сказал директор компании дезинфекционных услуг Анапы Анатолий Жулев.

Биологическим раствором в первую очередь обработают зону в 3 км на хуторе Уташ. Там в 2018 году один из местных жителей заразился лихорадкой Западного Нила. Ее переносчиком как раз являются комары.

Еще один вредитель, способный передать человеку опасное заболевание, сейчас просыпается по всей Кубани. В лесах, на полях, а так же в парках, скверах и даже на детских площадках во дворах многоэтажек уже появляются клещи. Их жертвами стали более 150 человек.

«На территории Краснодарского края обитает порядка 24 видов иксодовых клещей, которые являются переносчиками инфекций, таких как клещевой боррелиоз, крымская геморрагическая лихорадка, туляремия», — отметила главный специалист эксперт Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Елена Исаева.

А вот клещей, которые переносят самое опасное заболевание — энцефалит, в крае нет. Между тем, укус кубанских видов тоже может навредить здоровью, а при самом плохом исходе сделать инвалидом. Врачи советуют не рисковать: отправляясь на природу, лучше надевать кофты с длинными рукавами и высокую обувь. Эти меры могут спасти и от укуса змеи. Эти пресмыкающиеся уже вышли из зимней спячки, а в Геленджике даже набрасываются на домашних животных. Местная жительница на своей страничке в соцсетях рассказала о схватке домашней собаки со змеей.