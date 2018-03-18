Ветеран в Брюховецком районе проголосовал в собственном дворе

К участнику Великой Отечественной войны Ивану Гладких избирательный участок приехал на дом. Обладатель трех орденов и множества медалей, 96-летний ветеран и его супруга поставили галочки в бюллетенях в собственном дворе в станице Батуринской.

Заботу об избирателях проявили и в Новороссийске. Те, кто не смог прийти на участки, голосовали на дому. Большинство из тех, к кому избирательные комиссии пришли в гости, — инвалиды и пожилые люди. Они рассказали, что внимательно следили за предвыборной кампанией всех кандидатов и сегодня выбирают тех, кого считают достойными.

«Чтобы президент наводил порядки, чтобы было легче жить», — сказала жительница Новороссийска Анжела Карапетянц.

«Мне очень много лет, но я еще хочу увидеть, как изменится наша страна», — рассказала жительница Новороссийска Дина Омелина.

В Новороссийске сотрудники избиркома обошли несколько десятков человек, чтобы мнение каждого гражданина было учтено.

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