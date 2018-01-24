Ветераны Горячего Ключа просят присвоить городу почетный статус

Жители уже собрали больше 10 тыс. подписей. Они считают, что Горячему Ключу необходимо присвоить звание «Город воинской славы».

Подписи и истории о кровопролитных сражениях, которые произошли в окрестностях, 26 января в Москву отправят ветераны. Именно они выступили инициаторами сбора подписей.

Акцию запустили в преддверии 75-й годовщины со дня освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. На оккупированной ими территории Горячий Ключ оказался летом 1942 года. На протяжении шести месяцев в нем хозяйничали гитлеровцы. Но при этом город оставался прифронтовым. Горные перевалы переходили из рук в руки. Фашисты стремились прорваться к Туапсе, а советские войска — откинуть врага на равнину. В последние дни января 1943 года части армии Вермахта отступили. Горячий Ключ был освобожден. Для Третьего рейха навсегда закрылись ворота на Северный Кавказ.

В Краснодарском крае уже два города носят это звание. В 2012 году почетный статус присвоили Туапсе, а спустя год и Анапе.

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