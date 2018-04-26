Ветераны и инвалиды войны смогут бесплатно отправить телеграмму ко Дню Победы

Отправить бесплатные поздравления однополчанам, родным и друзьям в России и странах СНГ они смогут до 10 мая.

Заявки принимают в почтовых отделениях. Кроме того, близким можно бесплатно позвонить. Услуга доступна в переговорных пунктах, госпиталях и домах ветеранов.

Еще один подарок для фронтовиков подготовили железнодорожники. Весь май для ветеранов Великой Отечественной войны проезд в поездах будет бесплатным по всей стране. Количество билетов не ограничено. Оформить их и уточнить подробности можно в кассах дальнего следования на каждом железнодорожном вокзале. С собой нужно взять соответствующее удостоверение.

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