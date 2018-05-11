Ветераны из Узбекистана по ошибке прилетели в Сочи

Семеро фронтовиков, сопровождающие их родственники и врачи направлялись на отдых и лечение в Кисловодск.

Делегация из Узбекистана летела из Москвы, где участники Великой Отечественной войны и труженики тыла присутствовали на параде Победы. Ветераны и их сопровождающие должны были отправиться в Кисловодск, где планировали отдохнуть в санатории.

Работники сочинского аэропорта сообщили в администрацию города, что гости перепутали билеты. Ветеранов разместили в гостинице, организовали им экскурсии по городу.

«В Сочи я бывал много раз, лечился в санаториях. И сейчас вижу, как изменился, как похорошел город. Спасибо вам огромное от имени участников Великой Отечественной войны за гостеприимство, за прекрасный прием, за ваш курорт», — сказал один из членов делегации — 93-летний фронтовик Беккул Хамзаев.

Вечером 11 мая ветераны на поезде отправились в Кисловодск, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

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