style=»width: 100%;»> Ветеринарный контроль на Кубани не прошли 12 тонн перца

Сотрудники краевого управления Россельхознадзора запретили ввозить более 12 тонн перца. Продукция прибыла из Израиля в морской порт Новороссийска. Но при проверке оказалось, что товар заражен карантинным объектом — западным (калифорнийским) цветочным трипсом. Его наличие подтвердили специалисты ветеринарной лаборатории.

Этот вредитель опасен как для цветочных и декоративных растений, так и для овощных культур. Проникновения и распространение его на территории России запрещено, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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