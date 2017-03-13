Ветеринарный контроль на Кубани не прошли 12 тонн перца

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style=»width: 100%;»>32d43c36acd162ba10ce41fe2b5fb820 Ветеринарный контроль на Кубани не прошли 12 тонн перцаВетеринарный контроль на Кубани не прошли 12 тонн перца

Сотрудники краевого управления Россельхознадзора запретили ввозить более 12 тонн перца. Продукция прибыла из Израиля в морской порт Новороссийска. Но при проверке оказалось, что товар заражен карантинным объектом — западным (калифорнийским) цветочным трипсом. Его наличие подтвердили специалисты ветеринарной лаборатории.

Этот вредитель опасен как для цветочных и декоративных растений, так и для овощных культур. Проникновения и распространение его на территории России запрещено, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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