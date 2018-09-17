Вьетнамский бизнес рассмотрит возможность инвестирования в деревообработку на Кубани

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев 17 сентября обсудил с чрезвычайным и полномочным послом Вьетнама в России Дык Мань Нго перспективы развития экономических отношений.

Во вьетнамскую делегацию вошли инвесторы, руководители различных предприятий и политические деятели.

Кубань и Вьетнам связывают давние партнерские отношения. В 2017 году товарооборот между краем и республикой составил больше 180 млн долларов. С начала этого года сумма приближается к 90 млн долларов. Край в основном экспортирует во Вьетнам пшеницу. Но, как обратил внимание посол азиатского государства, нередко трейдеры чересчур завышают стоимость кубанского зерна. Вениамин Кондратьев предложил разработать торговую схему без участия посредников.

«Безусловно, я с вами согласен, что сегодня посредники в виде зерновых компаний, которые не производят пшеницу, а только вставляют свою марку, лишние в торгово-экономическом сотрудничестве между Краснодарским краем и Вьетнамом. Поэтому давайте подумаем над тем, как убрать посредников из наших торгово-экономических отношений, и экспорт пшеницы для вас будет стоить меньше. А мы готовы вам всячески помочь, потому что мы заинтересованы в том, чтобы зарабатывали не посредники, а непосредственно сельхозтоваропроизводители, то есть наш агропромышленный комплекс», — сказал Вениамин Кондратьев.

«На самом деле мы поражены объемом экспорта пшеницы во Вьетнам, поэтому полностью с вами согласны. Это действительно было бы выгодно обеим сторонам», — отметил чрезвычайный и полномочный посол Вьетнама в РФ Дык Мань Нго.

Вьетнамский бизнес интересует и деревообрабатывающая промышленность. На встрече с главой региона иностранные инвесторы заявили о готовности сотрудничать и в этом направлении.

«Деревообратывающая промышленность — одна из самых развивающихся у нас отраслей. И предпринимателей из Вьетнама сейчас очень интересует это направление. Мы наслышаны о кубанском лесе. В эту отрасль наши инвесторы особенно готовы вкладывать деньги», — сказал член ЦК коммунистической партии Вьетнама Хонг Фонг Доан.

«Мы понимаем, что только конкуренция из тех предприятий, в том числе деревообрабатывающих, которых у нас более 150 — малый и средний бизнес и один крупнейший деревообрабатывающий комбинат — может позволить делать более качественную и современную мебель, которую можно будет продавать у нас в крае, по всей России и за рубежом. Поэтому мы готовы к тому, чтобы рассмотреть перспективу развития совместных предприятий по деревообработке, которые будут находиться в Краснодарском крае. Потому что просто экспортировать лес, я думаю, будет неправильно и экономически невыгодно. Поэтому здесь нужно подумать и найти взаимовыгодные пути решения. А направление это очень интересное, в том числе и для нас», — считает Вениамин Кондратьев.

Кроме того, на встрече обсудили взаимодействие в области образования. В Краснодарский край ежегодно приезжают десятки тысяч студентов из Вьетнама, а около месяца назад Кубанский государственный университет подписал соглашение с вузом в городе Хайфоне о создании там Центра русской культуры и языка.

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