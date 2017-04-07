style=»width: 100%;»> Ветуправление края возглавил Роман Кривонос

Вениамин Кондратьев подписал распоряжение, в соответствии с которым руководителем государственного управления ветеринарии Краснодарского края назначен Роман Кривонос. Весь его трудовой путь связан с ветеринарией, а карьеру он начинал фельдшером на сельхозпредприятии Абинского района. В 2011 году он получил работу в госуправлении ветеринарии Краснодарского края.

33-летний специалист является выпускником Армавирского зооветеринарного техникума и Московской академии ветеринарной медицины и биотехнологий. Кроме того, Роман Кривонос имеет образование Московской академии государственного и муниципального управления, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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