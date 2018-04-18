Вице‐премьер РФ заявила об успехах лечения ВИЧ/СПИД в стране

По словам Ольги Голодец, девять из десяти инфицированных женщин могут родить здорового ребенка.

Также вице-премьер привела данные статистики, согласно которой на территории РФ в настоящий момент проживают 943 тыс. 999 россиян с диагнозом ВИЧ. Из них 346 тыс. постоянно получают антиретровирусную терапию. Голодец рассказала, что с 1987 года от этой болезни в России умерло 276 тыс. 600 человек.

Специальная программа, принятая для противодействия вирусу в РФ, позволила увеличить число больных, которых стало возможно лечить.

«Мы постоянно следим за развитием системы лечения, потому что важно не только приобрести лекарство — мы очень много говорим о снижении его стоимости, о доступности этого лекарства и в нашей стране, и за ее пределами — но и очень важно сформировать культуру приверженности лекарственной терапии, которая не так проста», — сказала Голодец.

Зампред правительства РФ проводит кампанию, в результате которой уже к середине 2018 года наркотическими и психотропными препаратами обеспечат всех пациентов с неизлечимыми болезнями, сообщает телеканал «360».

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