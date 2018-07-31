Вице-губернатор Алексей Копайгородский встретился с финалистами конкурса «Лидеры России»

Четыре участника полуфинала прошли бесплатное обучение по программе повышения квалификации «Финансовое консультирование». Четверо зачислены в кадровый резерв на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Краснодарского края.

Во всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры России» в конце 2017 года приняли участие около 200 тыс. жителей РФ в возрасте до 50 лет. В финал прошли 300 человек, которые получили образовательные гранты в размере 1 млн рублей. В числе финалистов — девять жителей Краснодарского края.

В результате Армен Новиков назначен заместителем начальника отдела проектного управления департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства региона. Павел Трифонов теперь главный специалист отдела правового обеспечения Фонда развития промышленности края.

Как отметил Алексей Копайгородский, работа с другими участниками продолжается. По его словам, молодые специалисты зачастую остаются незамеченными.

В свою очередь участники встречи заметили, что для работы на государственной и муниципальной службе необходим управленческий опыт. Нужны как лидеры, способные вести за собой, так и менеджеры, обладающие различными навыками и компетенциями.

По словам начальника управления кадровой политики краевой администрации Геннадия Стрюка, для поиска целеустремленных и перспективных людей для работы в органах власти нужно продумать определенный механизм.

Краевые власти пригласили финалистов к участию в региональных кадровых проектах в качестве экспертов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 7 февраля стартовал финал конкурса «Лидеры России». С участниками встретился губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Победителей конкурса наградил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что финалистов конкурса зачислят в кадровый резерв региона.

Наставники 1 марта выбрали подопечных из числа победителей конкурса и в течение года будут передавать им свой опыт.

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