Вице-губернатор Алтухов пригласил бизнес-миссию Бахрейна на Кубань

Вице-губернатор Краснодарского края Сергей Алтухов в феврале предложил провести бизнес-миссию Бахрейна в регионе. Об этом он сообщил во время двухдневного визита посла Королевства Бахрейн в РФ Ахмеда Аль-Саати на Кубань.

По мнению Алтухова, представители деловых кругов королевства смогут увидеть высокотехнологичные предприятия региона, наладить прямые контакты с кубанскими производителями. Ахмед Аль-Саати выразил надежду, что бизнес-миссия может быть организована в апреле-мае.

Во время двухдневного визита Ахмеда Аль-Саати в край ему показали перерабатывающие производства Динского района, в том числе предприятия по производству и переработке муки, молока, мяса, а также компаний, специализирующихся на выращивании экологически чистых овощей и фруктов.

«Уверен, что иностранному бизнесу могут быть интересны как наши предложения по экспорту конечных продуктов, так и реализация совместных проектов по локализации перерабатывающих производств», — сказал Алтухов.

По словам Ахмеда Аль-Саати, в Бахрейне есть компании, которые заинтересованы в экспорте кубанских продуктов и реализации совместных проектов. Он предложил рассмотреть возможность создать совместное предприятие по выпуску безалкогольных напитков в Бахрейне с использованием технологий кубанских производителей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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