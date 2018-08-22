Вице-губернатор Анатолий Вороновский провел краевое совещание по ЖКХ

Управляющие компании Кубани игнорируют регистрацию в ГИС — в единой федеральной базе, где хранятся сведения обо всех организациях, которые обслуживают дома на территории края.

С помощью этой системы любой собственник может узнать, как складываются платежи за воду, газ и свет. Сейчас Краснодарский край находится на 77 месте из всех регионов страны. Об этом стало известно 22 августа на краевом совещании. Его провел вице-губернатор Анатолий Вороновский в режиме видеоконференции. В полном объеме информацию об управляющих компаниях и домах не предоставили Горячий Ключ, Сочи и другие города. Заместитель губернатора поставил задачу до 25 сентября исправить ситуацию, а также навести порядок в формах управления домами. Во многих районах есть многоэтажки, жители которых не могут определиться: самим следить за имуществом или доверить управляющим компаниям.

«Дом, в котором не определили способ управления жильцы, хозяева — это путь в никуда и абсолютно правильно было сказано: главы поселений и главы территорий отвечают за все. Когда произойдет, не дай бог, взрыв, пожар или землетрясение, все придут в администрацию и будут говорить, что мы остались без жилья», — сказал Анатолий Вороновский.

Еще одной важной темой совещания стали меры безопасности при эксплуатации газового оборудования в квартирах и домах. Как отметил Вороновский, перед холодами необходимо провести дополнительные проверки печей и котлов, чтобы исключить утечки. Кроме того, в каждом муниципалитете должен быть установлен единый тариф на коммунальные услуги, по которому управленцы смогут выставлять счета потребителям. Его необходимо определить до следующей встречи — 25 сентября.

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